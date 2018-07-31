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Первый тур РПЛ может установить антирекорд результативности
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Первый тур РПЛ может установить антирекорд результативности 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Первый тур чемпионата России может установить антирекорд результативности, сообщает «Матч ТВ».
В общей сложности после семи матчей турнира было забито восемь мячей. Если в заключительной встрече между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» будет меньше двух голов, то стартовый тур сезона-2018/19 станет худшим по результативности в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).
Отмечается, что антирекорд принадлежит первому туру чемпионата России 2001 года, в которым было забито десять мячей.
Ранее экс-футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто станет победителем РПЛ.
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