Первый тур РПЛ может установить антирекорд результативности

Первый тур чемпионата России может установить антирекорд результативности, сообщает «Матч ТВ».

В общей сложности после семи матчей турнира было забито восемь мячей. Если в заключительной встрече между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» будет меньше двух голов, то стартовый тур сезона-2018/19 станет худшим по результативности в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что антирекорд принадлежит первому туру чемпионата России 2001 года, в которым было забито десять мячей.