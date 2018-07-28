«Ростов» победил «Ахмат» в матче первого тура РПЛ 

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал исландский нападающий ростовчан Бьорн Сигурдарсон, отличившийся в компенсированное время первого тайма после передачи защитника Сергея Паршивлюка.
Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.
Напомним, в других матчах первого тура «Анжи» в гостях победил «Урал» (1:0), а «Спартак» на своём поле оказался сильнее «Оренбурга» (1:0).