«Ростов» победил «Ахмат» в матче первого тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал исландский нападающий ростовчан Бьорн Сигурдарсон , отличившийся в компенсированное время первого тайма после передачи защитника Сергея Паршивлюка.

Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.