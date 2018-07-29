«Рубин» — «Краснодар»: котировки на матч первого тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча первого тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи сегодня, 29 июля, запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аналитики считают «Рубин» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.60. На победу «Краснодара» можно поставить за 2.90, на ничью — за 2.95.

Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.33.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.72.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.40, тотал меньше данного значения котируется за 1.50.

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