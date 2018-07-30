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Все билеты на матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА проданы
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Все билеты на матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА проданы 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Все билеты на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарским клубом «Крылья советов» и московским ЦСКА уже проданы, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба самарской команды.
"Все билеты на матч первого тура «Крылья Советов» — ЦСКА реализованы. Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа", — сказано в сообщении пресс-службы.
Матч состоится 31 июля и пройдет на стадионе «Самара Арена», вместимость которого 44 918 человек.
На стадионе были сыграны несколько матчей чемпионата мира по футболу.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» приглашает болельщиков бесплатно посетить матч первого тура РПЛ.
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