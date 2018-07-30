Все билеты на матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре проданы

ТАСС , 30 июля. Все билеты на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарским футбольным клубом «Крылья Советов» и московским ЦСКА проданы. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Встреча пройдет 31 июля на стадионе «Самара-Арена», который вмещает 44 918 человек.

"Все билеты на матч первого тура «Крылья Советов» — ЦСКА реализованы. Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа", — говорится в сообщении.

Данный матч станет первым на самарском стадионе с момента завершения чемпионата мира в России. Самара принимала матчи группового этапа турнира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия — Мексика (2:0), четвертьфинал Англия — Швеция (2:0).