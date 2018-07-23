Валерий Шанцев — в гостях у «Советского спорта». Задай вопрос!

На встрече с журналистами старейшего спортивного издания страны руководитель бело-голубых ответит на вопросы о подготовке «Динамо» к сезону-2018/19, в котором болельщики ждут от любимой команды возвращения в число главных претендентов на Кубок Гагарина.

В разговоре непременно пойдет речь:

об изменении в стратегии развития «Динамо» в связи с возвращением в клуб Валерия Шанцева

о важности возвращения в систему клуба известных динамовских воспитанников;

о результатах первой недели предсезонных сборов;

о планах по работе с болельщиками;

о СДЮШОР «Динамо»: когда вырастут новые Еременко и Овечкин и что необходимо для этого сделать?

Болельщики «Динамо» могут присылать свои вопросы на адрес fanclub@dynamo.ru. Самые интересные из них будут заданы Валерию Павлиновичу во время беседы в «Советском спорте».

Также будет организована прямая трансляция брифинга Валерия Шанцева на сайте «Советского спорта».