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Команда «Савелки» выиграла первый тур футбольного первенства Зеленограда
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Команда «Савелки» выиграла первый тур футбольного первенства Зеленограда 

Савелки 19 минут назад
Фото: Савелки
Окружные соревнования по футболу Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех» стартовали в Зеленограде 17 июля. В этот день на футбольном поле МГПУ возле корпуса 425А прошел первый тур, в котором встретились сборные команды «Савёлки» и «Силино». Первый тайм прошел в упорной борьбе и закончился ничьей. После перерыва савелкинские футболисты получили преимущество из-за травмы игрока команды «Силино» и вырвались вперед.
В итоге они выиграли матч со счетом 2:1. Во втором туре первенства, 18 июля, на поле вышли команды из районов Крюково и Старое Крюково. Встреча закончилась победой сборной команды «Старое Крюково» со счётом 3:1.
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