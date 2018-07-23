Ещё
Уроженка Архангельска Светлана Чуракова — чемпион мира по волейболу сидя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уроженка Архангельска Светлана Чуракова — чемпион мира по волейболу сидя 

АиФ Архангельск 47 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Российская сборная по волейболу сидя впервые стала чемпионами мира.
Соревнования, которые проводит Международная федерация параволейбола, проходили в Нидерландах. Женская сборная России завоевала на них золотые медали и стала чемпиона мира. В команде — 12 спортсменок, в том числе — Светлана Чуракова, ранее проживавшая в Архангельске.
В первый день турнира девушки выиграли у сборной Японии со счетом 3:0. Во второй — проиграли США со счётом 0:3, но затем обыграла сборную Венгрии. В полуфинале показали себя сильней, чем команда из Китая, а в финале — снова сразились со сборной США, и на этот раз выиграли.
Победа в чемпионате даёт сборной выступить на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.
Светлана Чуракова в сборной по волейболу сидя появилась относительно недавно. Ранее она работала журналисткой в Архангельске, а затем ухала в Москву и посвятила себя спорту.
АиФ Архангельск: последние новости
Поморские школьники будут учиться по «Олимпийскому учебнику» В Нарьян-Маре испекли торт «Нога Дзюбы» Какие партии будут участвовать в выборах в Архангельское областное Собрание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата полиция: как можно было спасти Дениса Тена24
Уткин раскрыл детали скандального ухода6
Известный российский чемпион найден мертвым35
«Спартак» узнал своего соперника по Лиге чемпионов
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение