Уроженка Архангельска Светлана Чуракова — чемпион мира по волейболу сидя

Российская сборная по волейболу сидя впервые стала чемпионами мира.

Соревнования, которые проводит Международная федерация параволейбола, проходили в Нидерландах. Женская сборная России завоевала на них золотые медали и стала чемпиона мира. В команде — 12 спортсменок, в том числе — Светлана Чуракова, ранее проживавшая в Архангельске.

В первый день турнира девушки выиграли у сборной Японии со счетом 3:0. Во второй — проиграли США со счётом 0:3, но затем обыграла сборную Венгрии. В полуфинале показали себя сильней, чем команда из Китая, а в финале — снова сразились со сборной США, и на этот раз выиграли.

Победа в чемпионате даёт сборной выступить на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Светлана Чуракова в сборной по волейболу сидя появилась относительно недавно. Ранее она работала журналисткой в Архангельске, а затем ухала в Москву и посвятила себя спорту.