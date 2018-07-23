Волейболисты оренбургского «Нефтяника» возобновили тренировки

Сегодня, 23 июля, в СК «Олимпийский» прошло первое собрание игроков оренбургской волейбольной команды и ее руководства после отпуска. Спортсменам представили новых игроков клуба и рассказали о задачах предстоящего сезона, сообщают в пресс-службе ВК «Нефтяник».

Тренер команды Владимир Викулов обсудил с участниками предсезонную подготовку и план работы до первого тура чемпионата России. Уже сегодня на стадионе «Оренбург» у команды состоится тестовая тренировка.

Первый матч этого сезона «Нефтяник» проведет 13 октября с «Тарханом» (Стерлитамак) на домашнем паркете в СК «Олимпийский».