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Волейболисты оренбургского «Нефтяника» возобновили тренировки
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Волейболисты оренбургского «Нефтяника» возобновили тренировки 

ProOren 28 минут назад
Фото: ProOren
Сегодня, 23 июля, в СК «Олимпийский» прошло первое собрание игроков оренбургской волейбольной команды и ее руководства после отпуска. Спортсменам представили новых игроков клуба и рассказали о задачах предстоящего сезона, сообщают в пресс-службе ВК «Нефтяник».
Тренер команды Владимир Викулов обсудил с участниками предсезонную подготовку и план работы до первого тура чемпионата России. Уже сегодня на стадионе «Оренбург» у команды состоится тестовая тренировка.
Первый матч этого сезона «Нефтяник» проведет 13 октября с «Тарханом» (Стерлитамак) на домашнем паркете в СК «Олимпийский».
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