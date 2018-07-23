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Площадка ЧЕ по пляжному волейболу в Москве будет рассчитана минимум на 5 тыс. зрителей
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Площадка ЧЕ по пляжному волейболу в Москве будет рассчитана минимум на 5 тыс. зрителей 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Центральный корт, на котором будут сыграны матчи чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года в Москве, будет рассчитан минимум на 5 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко.
О проведении чемпионата Европы в Москве объявили в понедельник. Матчи турнира среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в «Лужниках» на берегу Москвы-реки с 5 по 11 августа.
"Площадка будет находиться со стороны набережной, там, куда опускаются фуникулеры. Большой стадион будет рассчитан минимум на 5 тысяч зрителей, плюс будет четыре-пять дополнительных кортов. На их возведение потребуется максимум две недели. Раздевалки, пресс-центр, медицинские службы будут располагаться на Большой спортивной арене «Лужники», — сказал Горбенко.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи. В 2018 году (15-22 июля) матчи турнира впервые проходили в четырех городах в Нидерландах.
С 8 по 12 августа 2018 года в Москве, в Парке Горького пройдет этап Мирового тура по пляжному волейболу.
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