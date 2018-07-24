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Колобков и Лукин поздравили сборную России по волейболу сидя с победой на чемпионате мира
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Колобков и Лукин поздравили сборную России по волейболу сидя с победой на чемпионате мира 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Паралимпийский комитет России
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин поздравили женскую сборную России с победой на чемпионате мира по волейболу сидя. Церемония награждения национальной команды прошла во вторник в офисе ПКР.
Женская сборная России по волейболу сидя впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата мира, который завершился 23 июля в Нидерландах. В финале россиянки обыграли команду США со счетом 3-1.
"Это выдающийся, потрясающий результат, — сказал Колобков. — Хочу всех вас поздравить, вы проявили мужество и силу воли, вы взяли реванш у американской сборной, которой уступили на предварительном этапе. Ценность медалей как раз в том, что она была завоевана в такой тяжелой борьбе".
Эта победа позволила команде заработать путевку на Паралимпийские игры 2020 года. «Теперь можно спокойно готовиться к Играм. Мы всегда с вами, мы за вас не просто болеем, а делаем все, чтобы вы и дальше прогрессировали и приносили медали для страны и, конечно, для себя. Поздравляю и желаю вам будущих побед», — добавил он.
Значимость победы отметил и глава ПКР Лукин. «Это нужная победа, потому что она знаменует старт подготовки к летней Паралимпиаде. Второе — это победа волевая: вы начали с раскачкой, с тактической неудачи, но потом сумели одержать победу. И третье — очень хорошо, что заводилами, началом наших успешных выступлений стали уважаемые девушки и дамы», — сказал он.
Чемпионат мира по волейболу сидя среди женских команд проводится с 1994 года. Сборная России стала третьей командой, побеждавшей на мировых первенствах. Первые четыре турнира (1994, 1998, 2002, 2006) выиграла сборная Нидерландов, в 2010 и 2014 годах победила команда Китая.
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