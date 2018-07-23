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Вице-глава ПКР поздравил женскую сборную России по волейболу сидя с титулом чемпионов мира
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Вице-глава ПКР поздравил женскую сборную России по волейболу сидя с титулом чемпионов мира 

RT на русском 1 час назад
Фото: Паралимпийский комитет России
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков поздравил женскую сборную России по волейболу с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Нидерландах.
«Российские волейболистки показали высокий уровень мастерства и профессионализма. Им впервые удалось выиграть чемпионат мира. Это большая победа и самих спортсменок и всего тренерского штаба», — приводит слова Рожкова пресс-служба ПКР.
Подопечные Александра Овсянникова также завоевали право участвовать в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио.
Ранее женская сборная России впервые в истории стала чемпионом мира по волейболу сидя.
RT на русском: последние новости
Женская сборная России впервые в истории стала чемпионом мира по волейболу сидя Москва примет чемпионат Европы по пляжному волейболу 2019 года Россияне Семёнов и Лешуков заняли четвёртое место на чемпионате Европы по пляжному волейболу
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