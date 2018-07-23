Вице-глава ПКР поздравил женскую сборную России по волейболу сидя с титулом чемпионов мира

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков поздравил женскую сборную России по волейболу с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Нидерландах.

«Российские волейболистки показали высокий уровень мастерства и профессионализма. Им впервые удалось выиграть чемпионат мира. Это большая победа и самих спортсменок и всего тренерского штаба», — приводит слова Рожкова пресс-служба ПКР.

Подопечные Александра Овсянникова также завоевали право участвовать в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее женская сборная России впервые в истории стала чемпионом мира по волейболу сидя.