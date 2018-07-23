Александр Ташаев: «Готов к негативу со стороны болельщиков „Динамо“ 

Хавбек "Спартака" Александр Ташаев признался, что готов к возможному негативу со стороны болельщиков «Динамо» во время дерби. 24-летний россиянин был игроком бело-голубых с 2014 по 2018 год.
— Вы были близки к тому, чтобы попасть в заявку на чемпионат мира. Какие чувства испытывали, когда смотрели матчи?
— Я очень сильно переживал ребят. Они провели классный турнир. Ну, а я… Не в этот раз (улыбается)
— Готовы к «теплому» приему со стороны фанатов «Динамо», когда будет дерби?
— Это футбольная жизнь. Я должен быть к этому готов.
— Как прошел этот переход с точки зрения отзывов со стороны?
— Болельщики «Динамо» писали много неприятных вещей. Старался не особо обращать внимание. Но были и те, кто благодарил. Люди разные.
— Что сказал вам на прощание Дмитрий Хохлов?
— Думаю, все и так знают, что и кто для меня этот тренер. Я могу только еще раз поблагодарить его, при встрече всегда с уважением и большим желанием обниму этого человека. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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