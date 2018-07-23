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Российские волейболисты завоевали золотые медали Игр БРИКС
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Российские волейболисты завоевали золотые медали Игр БРИКС 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Молодежная сборная России по волейболу завоевала золотые медали вторых спортивных Игр БРИКС. Российские волейболисты заняли первое место по итогам трех проведенных поединков. Соревнования проходили в южноафриканском Йоханнесбурге.
Подопечные Михаила Николаева показали на турнир стопроцентный результат: в первом туре победили Индию (3:2), затем переиграли команду Китая (3:2), а в заключительном матче оказались сильнее хозяев площадки — сборную ЮАР (3:0).
Напомним, что в Играх БРИКС принимают участие команды Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
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