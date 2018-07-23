Анатолий Бышовец: Нет сомнений, что соперником «Зенита» станет минское «Динамо»

Лига Европы. «Зенит» сыграет с победителем пары ДАК — «Динамо» (Минск)

«Я думаю, что сложнее будет играть с минским «Динамо», потому что есть информация о тренере и о клубе в целом. Матчи с командами наших бывших республик всегда проходили достаточно принципиально. Что касается команды «Дунайска Стреда», я не думаю, что она может вызвать интерес и интригу.

Если говорить о минской команде, питерцам будет нелегко. Нет сомнений, что в противостоянии со словаками минское «Динамо» выйдет победителем и станет соперником «Зенита», — приводит слова Бышовца Sport24.