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Семак доволен результатом жеребьевки Лиги Европы
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Семак доволен результатом жеребьевки Лиги Европы 

LiveSport.Ru 1 час назад
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что считает нормальным результат жеребьевки Лиги Европы для петербургской команды.
«Зенит» сыграет с победителем пары ДАК — «Динамо» (Минск) в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
«Результат жеребьевки для нас нормальный. Мы будем изучать обоих возможных соперников, обязательно посмотрим их матчи между собой. С минским «Динамо» мы уже немного знакомы», — цитирует Семака РИА Новости.
Первая игра состоится 9 августа в Дунайска-Стреде или Минске, ответная — 16-го в Санкт-Петербурге. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.
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