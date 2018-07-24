Экс-наставник «Сибири» оценил потенциального противника «Зенита» в ЛЕ

"Зенит" встретится с победителем пары «ДАК 1904» (Дунайска Стреда, Словакия) — «Динамо» (Минск).

"Динамо" уже отыграло 19 игр в национальном первенстве, а у «Зенита» только начнется сезон. Сейчас у минчан чемпионат в разгаре, и они уже в игровом тонусе, тогда как питерцам только придется его набирать. Кроме того, будет важно, как «Динамо» усилится — в Белоруссии только что открылось летнее трансферное окно", — подчеркнул специалист.

Ранее Криушенко назвал преимущества «Зенита» над соперниками в ЛЕ.