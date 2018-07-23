Представление возможных соперников «Зенита» по третьему квалификационному раунду ЛЕ

МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. Санкт-петербургский "Зенит" в понедельник узнал возможного соперника по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги Европы. Им станет победитель противостояния между словацким клубом «Дунайска Стреда» и минским «Динамо». Первый матч этих команд состоится в четверг в Словакии, ответный — 2 августа в Белоруссии. ТАСС представляет возможных соперников «Зенита».

Малоизвестный клуб из Словакии «Дунайска Стреда» может провести свой лучший сезон в истории. Команда впервые с 1993 года вышла в еврокубки и смогла в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройти тбилисское «Динамо», до этого словацкий клуб только три раза попадал в еврокубки.

Первое выступление «Дунайска Стреды» в еврокубках прошло в Кубке кубков в сезоне-1987/88, когда клуб не смог добраться дальше первого квалификационного раунда, проиграв швейцарскому «Янг Бойз». На следующий год словацкий клуб выступал в Кубке УЕФА , где добился своего лучшего результата — дошел до второго отборочного раунда, но проиграл немецкой «Баварии». Последнее выступление «Дунайска Стреды» прошло в сезоне-1993/94 в Кубке УЕФА, когда словаки проиграли в первом раунде австрийскому «Зальцбургу».

Клуб был основан в 1904 году и является одним из старейших в стране. Лучшим результатом команды в чемпионатах страны является бронза, которую клуб завоевывал трижды (1988, 1994, 2018), а также победа в Кубке страны в 1987 году. Главным тренером «Дунайска Стреды» является немецкий специалист Петер Хибалла. Ранее словацкую команду возглавлял известный хорватский специалист Златко Кранчар , в разное время работавший в сборных Хорватии, Черногории, загребском «Динамо».

В качестве футболистов в «Дунайска Стреде» выступали известный словацкий тренер Владимир Вайсс , работавший в раменском «Сатурне», а также армянин Руслан Корян , игравший в российских футбольных клубах «Сочи-04», «Мордовия», СКА, «Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск».

Клуб «Дунайска Стреда» ни разу в истории не играл против «Зенита». Ранее клуб встречался только с московскими командами "Спартак" и «Динамо», а также с «Оренбургом» в товарищеских матчах. В 1990 году был обыгран «Спартак» со счетом 3:0, в январе 2017 года на сборах словаки сыграли вничью с «Динамо» со счетом 2:2, а в феврале текущего года команда проиграла «Оренбургу» со счетом 0:1.

Старейший клуб Белоруссии

Вторым возможным соперником «Зенита» может стать минское «Динамо». Клуб из Белоруссии был основан в 1927 году, первая зарегистрированная игра состоялась 18 июня, в которой минчане обыграли динамовцев из Смоленска со счетом 2:1. Минская команда является старейшей на территории Белоруссии.

"Динамо" является чемпионом СССР 1982 года, семикратным чемпионом Белоруссии, а также трехкратным обладателем Кубка страны. Однако больших достижений клуб добивался больше 13 лет назад. Последнее чемпионство минчан было датировано 2004 годом, а последний Кубок Белоруссии клуб выиграл в 2003 году.

Также «Динамо» является вторым клубом Белоруссии, пробившимся в групповую стадию Лиги Европы (ранее это удавалось только борисовскому БАТЭ). В советскую историю динамовцы выступали Кубке европейских чемпионов (сезон-1983/84), Кубке УЕФА (1984/85) и Кубке кубков (1987/88), каждый раз доходя до четвертьфинала турнира.

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 9 августа. Ответные — 16 числа.