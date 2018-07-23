Жоаозиньо подписал контракт с «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо подписал контракт с московским «Динамо». Бразильский футболист присутствует на традиционной встрече «Динамо» с болельщиками.

«Хочу поблагодарить всех кто приехал сегодня. Надеюсь, что вы будете поддерживать нашу команду на стадионе», — передаёт слова Жоаозиньо корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Жоаозиньо перешёл в стан «быков» в 2011 году. С «Краснодаром» он стал финалистом Кубка России сезона-2013/14, в котором команда уступила «Ростову». В конце прошлого сезона у бразильца истёк контракт с клубом, руководство «Краснодара» решило не продлевать соглашение.