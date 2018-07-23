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Жоаозиньо подписал контракт с «Динамо»
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Жоаозиньо подписал контракт с «Динамо» 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо подписал контракт с московским «Динамо». Бразильский футболист присутствует на традиционной встрече «Динамо» с болельщиками.
«Хочу поблагодарить всех кто приехал сегодня. Надеюсь, что вы будете поддерживать нашу команду на стадионе», — передаёт слова Жоаозиньо корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Жоаозиньо перешёл в стан «быков» в 2011 году. С «Краснодаром» он стал финалистом Кубка России сезона-2013/14, в котором команда уступила «Ростову». В конце прошлого сезона у бразильца истёк контракт с клубом, руководство «Краснодара» решило не продлевать соглашение.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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