Шунин: в следующем сезоне хотелось бы отмечать победы на своём стадионе

Голкипер «Динамо» Антон Шунин на традиционной встрече с болельщиками обратился к поклонникам московского клуба.

«Хотелось бы вам сказать спасибо, что вы с нами, что помогаете нам. Последний матч со «Спартаком» был незабываемым. Хочу пожелать нам всем, чтобы в следующем сезоне мы выступали на своём стадионе и отмечали свои победы на своём стадионе. Наша команда будет так же сражаться и радовать глаз», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков

В прошлом сезоне «Динамо» заняло в чемпионате России 8-е место. В заключительном туре «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 1:0, из-за чего «красно-белые» не удержали вторую строчку в турнирной таблице и лишились путёвки в групповой этап Лиги чемпионов.