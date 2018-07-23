Гилерме: «Локомотив» должен быть готовы играть в Лиге чемпионов 

— Мы должны быть готовы играть в Лиге чемпионов. Это очень сложный турнир, где все сильны. Мы должны стараться выступать во всех турнирах на максимуме. «Локомотив» давно не играл в Лиге чемпионов, и в этом сезоне мы будем биться как никогда, — приводит слова Гилерме РИА «Новости».
«Локомотиву» вручили золотые медали за победу в чемпионате России
Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» завоевал золотые медали РПЛ и получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Локомотив» откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Встреча пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.