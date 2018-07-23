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Жоаозиньо: Вандерсон очень хорошо отзывался о «Динамо», несмотря на то, у него не получилось
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Жоаозиньо: Вандерсон очень хорошо отзывался о «Динамо», несмотря на то, у него не получилось 

Советский спорт 1 час назад
— Я чувствую себя хорошо и счастлив оказаться в «Динамо». Вандерсон очень хорошо отзывался о «Динамо», несмотря на то, у него не получилось. Поэтому будем работать и добиваться успехов, — цитирует Жоаозиньо пресс-служба клуба.
Жоаозинью: — Я чувствую себя хорошо и счастлив оказаться в «Динамо». Вандерсон очень хорошо отзывался о «Динамо», несмотря на то, у него не получилось. Поэтому будем работать и добиваться успехов
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 23 июля 2018 г.
Ранее «Динамо» официально объявило о подписании соглашения с полузащитником Жоаозиньо.
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