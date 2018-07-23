Гильерме: «Локомотив» будет бороться в Лиге чемпионов как никогда"

Вратарь «Локомотива» Гильерме оценил шансы команды на выход из группы в Лиге чемпионов.

— Сможем ли мы выйти из группы в Лиге чемпионов? Это хороший вопрос. Я считаю, что мы должны быть готовы к этому. Лига чемпионов — очень сложный турнир сам по себе, там все соперники сильные.

Но мы стараемся проводить все матчи на максимуме своих возможностей, чтобы добиться результата. Мы уже давно не играли в Лиге чемпионов и теперь будем бороться в этом турнире как никогда. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Все о чемпионате России по футболу — здесь