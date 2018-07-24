Минское «Динамо» подписало экс игрока «СКА-Хабаровск»

Защитник сборной Грузии Георгий Наваловский стал игроком минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны.

32-летний футболист в прошлом сезоне выступал за российский «СКА-Хабаровск» и принял участие в 22 матчах в чемпионате России, записав свой активе один голевой пас. Также он ранее играл в России за «Анжи», «Волгу», «Химки», «Металлург-Кузбасс» и «Тосно». Кроме того, клуб подписал контракт с 28-летним белорусским защитником Алексеем Гавриловичем.