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Минское «Динамо» подписало экс игрока «СКА-Хабаровск»
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Минское «Динамо» подписало экс игрока «СКА-Хабаровск» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник сборной Грузии Георгий Наваловский стал игроком минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны.
32-летний футболист в прошлом сезоне выступал за российский «СКА-Хабаровск» и принял участие в 22 матчах в чемпионате России, записав свой активе один голевой пас. Также он ранее играл в России за «Анжи», «Волгу», «Химки», «Металлург-Кузбасс» и «Тосно». Кроме того, клуб подписал контракт с 28-летним белорусским защитником Алексеем Гавриловичем.
"Динамо" может стать соперником "Зенита" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Для этого им нужно пройти словацкий клуб ДАК.
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