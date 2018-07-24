Иван Саввиди: «ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов» 

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди — о задачах команды на Лигу чемпионов
— Мы ставим амбициозные задачи на Лигу чемпионов и надеемся успешно выступить в ней независимо от соперника, — цитируют бизнесмена "Известия". — Верю в наших футболистов и тренерский штаб, поэтому с нетерпением ожидаю первых матчей. Если они выложатся и сыграют на пределе своих возможностей, шансы на успех будут очень хорошие.
ПАОК сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В случае победы команда на следующей стадии сыграет со "Спартаком".