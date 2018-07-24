Игорь Криушенко: «Динамо» уже вошло в игровой тонус, а «Зенит» нет

«Зенит» является однозначным фаворитом противостояния с победителем этой пары — и по подбору игроков, и по глубине состава, и по опыту выступлений на серьезных стадиях еврокубков.

«Динамо» же отличается организацией игры в обороне, неплохим прессингом, умеет искать шансы у чужих ворот и использовать их, даже если они немногочисленны. «Динамо» уже отыграло 19 игр в национальном первенстве, а у «Зенита» только начнется сезон.