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Игорь Криушенко: «Динамо» уже вошло в игровой тонус, а «Зенит» нет
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Игорь Криушенко: «Динамо» уже вошло в игровой тонус, а «Зенит» нет 

Советский спорт 1 час назад
Михаил Боярский: С результатами жеребьевки «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку»
«Зенит» является однозначным фаворитом противостояния с победителем этой пары — и по подбору игроков, и по глубине состава, и по опыту выступлений на серьезных стадиях еврокубков.
«Динамо» же отличается организацией игры в обороне, неплохим прессингом, умеет искать шансы у чужих ворот и использовать их, даже если они немногочисленны. «Динамо» уже отыграло 19 игр в национальном первенстве, а у «Зенита» только начнется сезон.
Сейчас у минчан чемпионат в разгаре, и они уже в игровом тонусе, тогда как питерцам только придется его набирать", — приводит слова Криушенко "Известия".
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