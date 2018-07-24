Усы важны. Тренер из Ярославля привел волейбольную сборную к чемпионству, а этого почти не заметили

Сергей Шляпников много лет был наставником ярославского волейбольного клуба

Сборная России по волейболу в одержала историческую победу. Подопечные тренера из Ярославля Сергея Шляпникова стали первыми победителями нового чемпионата Лига Наций. Мы узнали у Сергея Константиновича, как привести игроков к победе, почему стоит заниматься волейболом и насколько важны усы для тренера.

Подбирать слова

Подопечные Сергея Шляпникова одержали историческую победу

Поздравляем вас с победой! Расскажите, как удалось стать чемпионами, как мотивировали игроков?

Эту команду не надо мотивировать. Ребята привыкли побеждать, я со многими из них прошёл молодёжные сборные. Они и там побеждали, становились чемпионами Европы и мира. Поэтому у них хорошая психология победителей сохранилась, и есть жажда победы. Мне не нужно было подбирать какие-то слова для настроя, они сами прекрасно понимали, что надо побеждать в каждом матче, надо дойти до финала, а коль уж дошли, значит в нём надо выигрывать.

Сергей Шляпников рассказал, что ему не пришлось подбирать слова, чтобы мотивировать спорстменов

На что делаете упор в тренировках перед важными играми?

Разрабатываем тактические схемы, разбираем соперников.

Одолеть сборную Франции дома достаточно сложно.

Да, они играют этим составом уже долгое время. А у нас ситуация осложнялась тем, что мы начали эту лигу не тем составом, который бы хотелось. Были объективные причины — в середине мая закончилась Лига Чемпионов, надо было дать игрокам отдохнуть, залечить травмы. Мы на каждом туре Национальной Лиги выступали разными составами. Максим Михайлов Артём Вольвич подключились только к финальному этапу. Успели их подготовить, может они были и не в лучших кондициях, но в оптимальных.

Российские волейболисты стали первыми победителями нового чемпионата

В сентябре пройдёт Чемпионат Мира по волейболу. Как-то изменится состав сборной? Будут там ярославские воспитанники?

Соколов уже есть, Филиппов и Михайлов в сборной. Сейчас на сборы будут привлекаться Гранкин, Бережко и еще когорта ребят. Они будут бороться за право быть в этой сборной, место никому не гарантированно.

Усы в помощь

Тренер не стал раскрывать о своих ритуалах перед матчами

Есть ритуал перед матчем, чтобы победу притянуть?

Есть.

Расскажите?

Нет. Какой это будет ритуал, если я о нём буду рассказывать. Это только моя сторона жизни.

Во время Чемпионата Мира по Футболу усы наставника сборной России Станислава Черчесова назвали усами надежды. Усы есть и у вас, и у тренера сборной по хоккею Олега Знарка. Помогают усы тренеру?

Это просто так получилось, что у всех трёх тренеров есть усы. Везение не зависит от усов тренера, но они, конечно, важны.

Получилось так, что у всех трёх тренеров сборных России по футболу, хоккею и волейболу есть усы.

Не надо стесняться

Почему так получается, что практически все следили за выступлением сборной России на Чемпионате Мира по футболу, знают с каким счетом проиграли хорватам в четвертьфинале и обсуждают это, а вашу победу в Лиге Наций мало кто заметил.

Для того, чтобы следили, надо показывать. Надо находить эфирное время, когда людям удобно смотреть, надо за него платить, а не в полночь в записи показывать. Я думаю, во многом зависит от телевидения, которое должно быть заинтересованно в том, чтобы показывать наши успехи. Ведь волейбол очень благополучный вид спорта. Мы Олимпийские чемпионы 2012 года, в прошлом году мы выиграли Чемпиона Европы, в этом — Лигу Наций, молодёжные сборные побеждают, хорошие успехи в пляжном волейболе, надо просто это развивать, популяризировать. Нам есть, чем гордиться! Сейчас с гордостью говорят о футболе, что дошли до четвертьфинала, а тут парни обыграли сильнейшие сборные мира. Впервые турнир был в формате, где все сборные сыграли между собой, и мы со всеми пятнадцатью сборными играли. Я не умоляю достоинств наших сборных футбольных и хоккейных, но и волейбол заслуживает достойного внимания в СМИ. Когда это будет раскручено, тогда и люди по-другому будут смотреть и относиться к волейболу. Болельщиков у нас волейбольных очень много. После победы было много звонков, и в интернете писали, поздравляли. Ведь волейбол один из самых массовых видов спорта, в который играют и женщины, и дети. Это единственный игровой вид спорта, который на Олимпиаде может дать шесть медалей: классический волейбол мужчины и женщины — это две медали, плюс две пары в женском пляжном волейболе и две — в мужском. У нас большие успехи в волейболе, надо только не стесняться их озвучивать.

Воспитанник ярославской волейбольной школы Максим Михайлов был признан лучшим игроком Лиги Наций

Высокий спорт для низких

Зачем отдавать ребёнка в волейбол?

Это разносторонняя подготовка: и руки, и ноги, и туловище, и плечевой пояс, и, самое главное, голова работает, потому что надо в доли секунды принимать единственное правильное решение. Плюс, это демократичный вид спорта, в который можно играть везде: и на пляже, и во дворе. Этот вид спорта гармонично развивает личность.

Волейбол гармонично развивает и не требует огромных затрат на экипировку

Во сколько родителям обойдётся экипировка?

Затраты минимальны, ведь всё, что требуется для игры — это кроссовки, спортивная форма, возможно, наколенники. Это затраты несопоставимые со многими другими видами спорта.

Правда ли, что в волейбол могут играть только высокие?

Нет, у нас есть позиции, на которых выступают игроки с небольшим ростом — это и связующие, и либеро. У них должна быть хорошая скорость и координация. Высокий рост здесь скорее минус, чем плюс. Яркий пример — Александр Соколов , наш воспитанник. Он Олимпийский чемпион, хорошо помог команде в Лиге Наций. Важнее желание ребёнка заниматься этим видом спорта. Мы должны дать такую возможность детям, ведь не все хотят играть в хоккей и футбол. Я думаю, что как раз такие победы, как в Лиге Наций, должны привлечь в волейбольные секции ребят и девчонок, чтобы они становились такими Максимами Михайловыми и Екатеринами Гамовыми.

Либеро «Ярославича» Александр Соколов помог сборной стать чемпионом Лиги Наций.

Освобожденный тренер

Победы на международных турнирах — это, конечно, прекрасно, но у нас в городе есть и своя волейбольная команда. Как сейчас обстоят дела в «Ярославиче»?

Дела сейчас обстоят не очень, сложный вопрос по финансированию. Клуб не имеет возможности полностью укомплектоваться необходимыми игроками. Пока нет уверенности даже в том, что войдём в чемпионат. Очень бы хотелось сохранить клуб с традициями, историей. Областное руководство делает шаги в сторону развития волейбола, губернатор занимается вопросом по спонсорам клуба и новому залу. Недавно я ездил смотреть участки для строительства нового зала, потому что зал в «Атланте» недостаточен для выступления в Суперлиге, и город заслуживает зала тысяч на пять посадочных мест, чтобы можно было в нем проводить большие спортивные форумы. Мы не теряем надежды, что вопрос с финансированием клуба решиться положительно.

Зал в «Атланте» уже не вмещает всех болельщиков «Ярославича»

Не планируете вернуться в «Ярославич» тренером?

Федерация волейбола приняла решение, что тренер сборной должен быть освобожденным тренером, чтобы я мог сосредоточиться на работе со сборными. Я не отошёл от клуба, я и комплектованием команды занимаюсь, общаюсь со спонсорами и руководством области. «Ярославич» — моё детище, я не могу его оставить. Будем бороться за клуб