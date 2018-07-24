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«Барселона» сыграет с «Реалом» 28 октября в чемпионате Испании по футболу сезона-2018/19
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«Барселона» сыграет с «Реалом» 28 октября в чемпионате Испании по футболу сезона-2018/19 

ТАСС 56 минут назад
ТАСС, 24 июля. Матч первого круга чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19 между «Барселоной» и "Реалом" состоится 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба испанского чемпионата.
Первое «эль класико» предстоящего сезона состоится в матче 10-го тура на домашнем стадионе «Барселоны». Игра второго круга между командами состоится 3 марта в Мадриде в рамках 26-го тура. Чемпионат Испании сезона-2018/19 стартует 19 августа и завершится 26 мая.
В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла национальный чемпионат, набрав 93 очка в 38 турах. Мадридский «Реал» с результатом в 76 очков занял третье место. Серебряные медали национального первенства завоевал «Атлетико».
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