За победу в чемпионате нового уровня будет бороться вологодская «Чеваката»

Матчи Суперлиги-1 ждут баскетболисток Вологды. После победы в чемпионате второго дивизиона Суперлиги «Чеваката» вышла на новый уровень.

Об этом сообщает российская федерация баскетбола и страница клуба в социальных сетях. Вологжанкам в новом сезоне предстоит противостоять командам из Казани, Ростова-на-Дону, Омской области, Самары, Москвы, Екатеринбурга, Видного, Ставрополя, Курска и Сыктывкара. Чемпионат стартует в России осенью.

Напомним, что в прошлом сезоне вологодские «пчелки» уверенно обошли всех соперников и победили в чемпионате России среди женских команд второго дивизиона.