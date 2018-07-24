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За победу в чемпионате нового уровня будет бороться вологодская «Чеваката»
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За победу в чемпионате нового уровня будет бороться вологодская «Чеваката» 

Вологда.рф 22 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Матчи Суперлиги-1 ждут баскетболисток Вологды. После победы в чемпионате второго дивизиона Суперлиги «Чеваката» вышла на новый уровень.
Об этом сообщает российская федерация баскетбола и страница клуба в социальных сетях. Вологжанкам в новом сезоне предстоит противостоять командам из Казани, Ростова-на-Дону, Омской области, Самары, Москвы, Екатеринбурга, Видного, Ставрополя, Курска и Сыктывкара. Чемпионат стартует в России осенью.
Напомним, что в прошлом сезоне вологодские «пчелки» уверенно обошли всех соперников и победили в чемпионате России среди женских команд второго дивизиона.
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