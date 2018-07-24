Вячеслав Булавин: «Динамо» — более подходящий соперник для «Зенита» в ЛЕ

— Кого бы вы хотели видеть соперником «Зенита» в Лиге Европы: словацкий «ДАК» или минское «Динамо»? — Думаю, минчане — более подходящий соперник. «Зенит» посильнее в физическом плане и уровнем повыше, — приводит слова Булавина «Евро-футбол.Ру» . — И опыта в международных матчах у питерцев больше. К тому же вторая игра пройдет дома. Соперник попадет под сумасшедший пресс. Думаю, болельщики помогут «Зениту».

— А что думаете о словацкой команде? — Мы знаем, что в Словакии неплохой футбол. Есть выходцы из этой страны, которые играют в очень хороших клубах. И потом в Словакии бойцовские команды, более приспособленные к физической работе и помощнее, чем минчане.