Ещё
Вячеслав Булавин: «Динамо» — более подходящий соперник для «Зенита» в ЛЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вячеслав Булавин: «Динамо» — более подходящий соперник для «Зенита» в ЛЕ 

Советский спорт 2 часа назад
— Кого бы вы хотели видеть соперником «Зенита» в Лиге Европы: словацкий «ДАК» или минское «Динамо»? — Думаю, минчане — более подходящий соперник. «Зенит» посильнее в физическом плане и уровнем повыше, — приводит слова Булавина «Евро-футбол.Ру». — И опыта в международных матчах у питерцев больше. К тому же вторая игра пройдет дома. Соперник попадет под сумасшедший пресс. Думаю, болельщики помогут «Зениту».
— А что думаете о словацкой команде? — Мы знаем, что в Словакии неплохой футбол. Есть выходцы из этой страны, которые играют в очень хороших клубах. И потом в Словакии бойцовские команды, более приспособленные к физической работе и помощнее, чем минчане.
Советский спорт: последние новости
Игорь Криушенко: "Динамо" уже вошло в игровой тонус, а "Зенит" нет Российские ватерполисты выиграли первый матч чемпионата Европы у Словакии Защитник Дмитрий Ятченко стал игроком «Енисея»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 жертв в неделю. Следующий ЧМ омрачился смертями28
Крушельницкий согласился признать употребление допинга21
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть81
Без Игнашевича и Березуцких ЦСКА Суперкубка не видать1
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя1
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:30
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Футбол
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение