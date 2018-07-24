Волейболистов из России обвинили в попытке изнасилования

Финская волейболистка обвинила российских спортсменов в попытке изнасилования

Во время студенческих Игр в Португалии спортсмены из волейбольной команды Дагестанского госуниверситета якобы пытались изнасиловать финскую волейболистку, заявляет финская сторона; россияне отрицают обвинения, утверждая, что плачущую девушку пытались утешить.

Дагестанский госуниверситет представлял на этих соревнованиях Россию. Один из дней был выходным, спортсмены из разных стран устроили вечеринку. По версии финской стороны, их спортсменка участвовала в ней, но через некоторое время ушла, а россияне увязались за девушкой. На улице у них якобы произошел конфликт, финка вырвалась, убежала и вызвала полицию, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом факта насилия не было.

По версии российской делегации, россияне вышли на улицу и увидели плачущую на лавочке девушку. Они попытались ее утешить, но девушка неправильно поняла студента, который плохо владел английским, и убежала. Он побежал за ней, но в номер россиянина не пустили. Второй спортсмен стоял в стороне.

В конфликте разбиралась местная полиция, никто наказан не был. Однако финская сторона требует провести расследование, так как якобы была попытка изнасилования. Они также обвиняют организаторов Игр в потворстве преступлениям, утверждает Telegram-канал.

Финский портал Yle сообщает со ссылкой на Студенческую спортивную федерацию Финляндии, что домогательства на Играх носили «систематический и серьезный характер», дело дошло даже до «покушения на изнасилование».

Виновниками домогательств называются «спортсмены одной и той же страны», причем жертвами становились в основном финки. Что эта за страна — не уточняется. При этом федерация заявляет, что среди домогавшихся был также пожилой тренер.

Жертва предполагаемого покушения на изнасилование намерена подать заявление в финскую полицию, отмечает портал.