Квалификация ЛЧ: загребское «Динамо» разгромило «Хапоэль», «Шкендия» победила «Шериф»

Завершились еще два первых матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Загребское «Динамо» на своем поле уничтожило «Хапоэль» и практически обеспечило себе выход в следующий круг. «Шкендия» минимально победила «Шериф» и вся борьба в этой паре еще впереди.

"Динамо" Загреб, Хорватия — «Хапоэль» Беер-Шева, Израиль — 5:0 (2:0) Голы: Хайрович, 22 — 1:0, Оршич, 28 — 2:0, Адеми, 50 — 3:0, Адеми, 61 — 4:0, Ходжич, 82 — 5:0 "Шкендия" Македония — «Шериф» Молдова — 1:0 (1:0) Гол: Ибраими, 24 — 1:0