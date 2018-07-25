Ещё
Квалификация ЛЧ: загребское «Динамо» разгромило «Хапоэль», «Шкендия» победила «Шериф»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Квалификация ЛЧ: загребское «Динамо» разгромило «Хапоэль», «Шкендия» победила «Шериф» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Завершились еще два первых матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Загребское «Динамо» на своем поле уничтожило «Хапоэль» и практически обеспечило себе выход в следующий круг. «Шкендия» минимально победила «Шериф» и вся борьба в этой паре еще впереди.
"Динамо" Загреб, Хорватия — «Хапоэль» Беер-Шева, Израиль — 5:0 (2:0) Голы: Хайрович, 22 — 1:0, Оршич, 28 — 2:0, Адеми, 50 — 3:0, Адеми, 61 — 4:0, Ходжич, 82 — 5:0  "Шкендия" Македония — «Шериф» Молдова — 1:0 (1:0) Гол: Ибраими, 24 — 1:0
Soccer News: последние новости
"Динамо" - обладатель Суперкубка Украины Форвард "Динамо" поставил клуб на один уровень со "Спартаком", ЦСКА и "Зенита" "Анжи" сможет сыграть в первом туре РФПЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 жертв в неделю. Следующий ЧМ омрачился смертями40
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть83
Крушельницкий согласился признать употребление допинга27
Головину дали возможность выбора
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:30
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Футбол
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение