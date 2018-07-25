Ещё
Памятник бывшему футболисту «Динамо» установлен на Троекуровском кладбище
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памятник бывшему футболисту «Динамо» установлен на Троекуровском кладбище 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Памятник бывшему футболисту «Динамо» и сборной СССР Валерию Маслову установлен на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба столичного клуба.
"Сегодня на Троекуровском кладбище был установлен памятник Валерию Маслову. Память о вас никогда не умрет, Валерий Павлович", — сказано в сообщении.
В составе московского клуба Маслов играл с 1961 по 1971 год.
Он провел 351 матч, забил 54 мяча.
В составе «Динамо» футболист был чемпионом СССР в 1963, трижды серебряным призером (1962, 1967, 1970), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970).
В сборной СССР Маслов сыграл восемь матчей, в которых забил два мяча.
Ранее сообщалось, что памятник тренеру Тарасову появится в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Российских волейболист обвиняют в попытке изнасилования финки Киевское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины "Мордовия" одержала победу над "Армавиром" в матче ФНЛ
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Названа преграда для переезда Дзюбы в Европу
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть84
Почему Алина Загитова не станет лучшей спортсменкой года
Хоккеист умер в 21 год от неизвестной болезни
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение