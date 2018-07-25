Памятник бывшему футболисту «Динамо» установлен на Троекуровском кладбище

Памятник бывшему футболисту «Динамо» и сборной СССР Валерию Маслову установлен на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС

Об этом проинформировала пресс-служба столичного клуба.

"Сегодня на Троекуровском кладбище был установлен памятник Валерию Маслову. Память о вас никогда не умрет, Валерий Павлович", — сказано в сообщении.

В составе московского клуба Маслов играл с 1961 по 1971 год.

Он провел 351 матч, забил 54 мяча.

В составе «Динамо» футболист был чемпионом СССР в 1963, трижды серебряным призером (1962, 1967, 1970), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970).

В сборной СССР Маслов сыграл восемь матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что памятник тренеру Тарасову появится в Москве.