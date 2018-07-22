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Российские волейболисты уступили чехам в финале чемпионата Европы U20
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Российские волейболисты уступили чехам в финале чемпионата Европы U20 

Чемпионат.com 22 июля 2018
Мужская сборная России по волейболу уступила чехам со счётом 2:3 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 12:15) в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет.
На групповой стадии турнира подопечные Андрея Ноздрина обыграли Турцию (3:1), Италию (3:2), Францию (3:2), Бельгию (3:1) и уступили Польше (2:3). В полуфинале волейболисты из России оказались сильнее Нидерландов (3:1).
Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды
Мужчины. Финал
Россия — Чехия — 2:3 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 12:15)
Третье место завоевали волейболисты Бельгии, обыгравшие Нидерланды со счётом 3:0 (35:33, 25:21, 25:20).
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