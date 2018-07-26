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«Волга» еще сохраняет шансы остаться в суперлиге
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«Волга» еще сохраняет шансы остаться в суперлиге 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Ульяновск-город новостей
«Волга» еще не потеряла шансы сохранить место в суперлиге из-за серьезных финансовых проблем, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на вице-президента Олимпийского совета Ульяновской области Назира Шамсутдинова. В СМИ в последнее время говорится о снятии ульяновцев с чемпионата России из-за сокращения бюджета и переводе команды в высшую лигу.
— Шансы на сохранение «Волги» в суперлиге есть, это решится в понедельник на встрече хоккейного сообщества области, — сказал Шамсутдинов. — Потому что есть исходные условия, при которых клуб будет существовать: по финансам, по кадрам, по оставшимся игрокам. На встрече будет немало копий сломано, но мы придем к какому-то решению, от которого будем отталкиваться. Одно из моих предложений — оставить команду в суперлиге.
Это даст возможность объединить всех, потому что порознь нас разобьют. И надо выстроить четкие отношения с Федерацией хоккея с мячом России, которая может нам помочь. Тогда у нас появится шанс, и будут правильно расставлены приоритеты. У нас есть российская федерация, есть губернатор, и мы оценим, какова ситуация с финансами и игроками. И исходя из этих четырех составляющих, мы и будем принимать итоговое решение.
Если мы остаемся в суперлиге, то уже потом решаем различные технические вопросы и все оптимизируем. Моя личная позиция — нам надо выстроить нормальные деловые отношения с Федерацией хоккея с мячом России. В этом вопросе существует некий вакуум, и кое-кто этим пользуется, говоря отсебятину, а это неправильно. Если у нас есть координирующий орган, то он должен задавать темп всему виду спорта в стране.
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