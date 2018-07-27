Экс-тренер «Динамо» назвал фаворита Суперкубка России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между ЦСКА и московским «Локомотивом».

"Кто здесь фаворит? Думаю, что «Локомотив». Все-таки линия обороны у ЦСКА практически полностью поменялась. Мне кажется, игру в этом матче мы увидим осторожную: такого, что кто-то понесется «шашки наголо», не будет.

Наверное, будет игра до первой ошибки. Но если случится быстрый гол, не исключаю, что увидим много мячей. Не будет быстрого гола — может всякое быть: может дело и до дополнительного времени дойти, и до серии пенальти", — цитирует Силкина Rusfootball.info.