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Экс-тренер «Динамо» назвал фаворита Суперкубка России
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Экс-тренер «Динамо» назвал фаворита Суперкубка России 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между ЦСКА и московским «Локомотивом».
"Кто здесь фаворит? Думаю, что «Локомотив». Все-таки линия обороны у ЦСКА практически полностью поменялась. Мне кажется, игру в этом матче мы увидим осторожную: такого, что кто-то понесется «шашки наголо», не будет.
Наверное, будет игра до первой ошибки. Но если случится быстрый гол, не исключаю, что увидим много мячей. Не будет быстрого гола — может всякое быть: может дело и до дополнительного времени дойти, и до серии пенальти", — цитирует Силкина Rusfootball.info.
Встреча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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