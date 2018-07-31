Какие проблемы в игре «Зенита» должен решить Сергей Семак

Что показала игра традиционного фаворита РПЛ в Тюмени?

Баланс

Основную проблему обозначил сам Семак в послематчевом комментарии — это сбалансированность команды в линиях: «В первом тайме немного присутствовала нервозность, чуть-чуть не хватало баланса, были необязательные потери. Наверное, привыкали к полю. Во втором тайме баланс в атаке и обороне более-менее соблюдался, выпустили свежих футболистов, которые усилили игру… Может, не идеальная игра, но абсолютно справедливо заработанные три очка».

Очевидно, причина тут в недостатке сыгранности и состоянии участников ЧМ-2018, ведь лидеры «Зенита» поступили в распоряжение Семака лишь на третьем, заключительном сборе. С «Енисеем» с первых минут сыграли Андрей Лунёв Игорь Смольников , Бранислав Иванович и Дзюба, а Далер Кузяев вышел на замену. Потребуется время, чтобы родившийся «Зенит» Семака превратился в зрелый, настоящий «Зенит» Семака. При этом, конечно, есть беспокойство за Дзюбу. Хватит ли энергии до зимы у центрфорварда, который, по сути, и не отдыхал после чемпионата мира, не сядут ли у него батарейки раньше срока?

Левый фланг

У «Зенита» были сложности с доставкой мяча на Дзюбу в штрафную защищавшегося в пять защитников и два опорных полузащитника «Енисея». И в этом вина отнюдь не только центрфорварда. В конце концов, Артём забил гол после своего единственного за матч удара по воротам Давида Юрченко , а, кроме того, поучаствовал во второй голевой атаке сине-бело-голубых.

Команда Семака в общем-то стремилась атаковать разнообразно, не сбиваясь на неподготовленные кроссы из прошлой жизни при Манчини, примитивные забросы на Дзюбу. Зенитовцы и на флангах комбинировали, и через центр обостряли, и при первой возможности били издали. Всего нанесли 19 ударов (семь — в створ). Но те фланговые передачи, которые всё-таки сделал «Зенит», были неточны. Как же не хватает Доменико Кришито ! По статистике у Эльмира Набиуллина шесть кроссов, у Смольникова — три. Ни один из них не нашёл адресата. Есть вопросы к крайним защитникам, прежде всего, к левому. Смольников всё-таки вскрывал оборону «Енисея» за счёт врываний, разрезающих передач. Набиуллину тяжело, поскольку у него пока нет нужного опыта и класса. Юрий Жирков залечивает травму. Семак должен что-то придумать, а «Зенит» — наконец-то найти на трансферном рынке левого защитника.

Ситуации один в один

На позиции атакующего центрального полузащитника неожиданно появился Эрнани. Семак объяснил своё решение: «Мы понимали, что „Енисей“ будет обороняться достаточно низко, так что у Эрнани были шансы забить издалека. Дальние удары, штрафные, игра головой — его сильные качества. Плюс большой объём работы. Он замечательно провёл сборы, так что выход в старте обусловлен его работой». Бразилец действительно дал нужный объём, тем не менее реальной пользы у чужих ворот за исключением пары эпизодов в начале второго тайма не принёс. Издали пробил лишь однажды, но для Юрченко не составило труда поймать мяч. Зато бразилец прогнозируемо показал худшую в «Зените» точность передач — 75%. Для игрока его амплуа это катастрофа. Эрнани ни разу не обыграл один в один, как, впрочем, и остальные зенитовцы, кроме Дзюбы. По статистике у петербургской команды всего две удачные обводки: обе в активе центрфорварда. Важно создавать хорошие ситуации для того, чтобы игроки обостряли при помощи дриблинга. Семаку необходимо определиться и с «десяткой», чьи нестандартные ходы будут «делать разницу». Опять же в этом тренеру обязан помочь клуб работой на трансферном рынке.

«Опорная зона»

Пара центральных полузащитников «Зенита» — очень креативная: Леандро Паредес и Кристиан Нобоа. Они оба способны вести игру, делать длинные точные передачи на любое расстояние во фланги и к чужой штрафной. Если исходить из трансферной стоимость футболистов, то самая ценная фигура в команде Паредес. Но кто сильнее будет влиять на игру в «Зените» Семака — вопрос. Во встрече с «Енисеем» Нобоа совершил больше касаний мяча (116 против 88), чаще пасовал (103 против 74).

С другой стороны, оба они не скоростные игроки и не столь эффективные при оборонительных действиях. Даже плохо сыгранный, не обладающий топовым по меркам РПЛ составом «Енисей» этим периодически пользовался: прорывал середину поля, а потом улетал в контрвыпады, находя пространство между «опорниками» и центральными защитниками. В определённой степени недостатки Паредеса с Нобоа компенсирует Эрнани, но он-то располагался выше, а не ниже. Безусловно, тренеру виднее, как тактически построить игру — главное, чтобы в матчах с более классными соперниками зенитовский центр не проседал.

«Стандарты»

В спаррингах на летних сборах обращало на себя внимание, что «Зенит» по-разному и очень остро разыгрывал стандартные положения. Любой угловой создавал напряжение в обороне противника. В принципе и «Уфа» Сергея Богдановича выделялась этим. Однако то, что проходит на тренировках или товарищеских встречах, не всегда удаётся в официальных играх. Защита «Енисей» в целом справилась со «стандартами» в исполнении сине-бело-голубых. Реальный момент забить был разве что в концовке первого тайма, когда номинальные хозяева потеряли Бранислава Ивановича, но центральный защитник упустил возможность. Странно, что свободным оставили именно серба, ведь Иванович как раз тот игрок, в которого при подачах в штрафную нужно вцепляться зубами. «Стандарты» «Зенита» должны стать эффективнее. Наверняка станут. Такая усердная работа над чем-либо рано или поздно даст результат.