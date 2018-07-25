Микаэль Брага: Без Лиги чемпионов «Зениту» не стать топ-клубом

«Я рад, что на сборах он (Семак) просмотрел всех игроков, вернувшихся из аренд, — в частности, Нобоа, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Браги. — Зачем Манчини отдавал Кристиана в «Рубин»? Чтобы потом говорить о нехватке замены Паредесу?

Самая главная задача для «Зенита» — вернуться в Лигу чемпионов. Но это минимум, потому что питерцы способны бороться за победу во всех турнирах, в которых участвуют.

А чтобы начать новый цикл, надо обязательно попадать в Лигу чемпионов. Потому что без нее сине-бело-голубым не стать топ-клубом Европы».

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде соперником команды станет победитель пары ДАК (Словакия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия).