Ещё
Микаэль Брага: Без Лиги чемпионов «Зениту» не стать топ-клубом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микаэль Брага: Без Лиги чемпионов «Зениту» не стать топ-клубом 

Советский спорт 2 часа назад
Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о перспективах «Зенита» под руководством Сергея Семака.
«Я рад, что на сборах он (Семак) просмотрел всех игроков, вернувшихся из аренд, — в частности, Нобоа, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Браги. — Зачем Манчини отдавал Кристиана в «Рубин»? Чтобы потом говорить о нехватке замены Паредесу?
Самая главная задача для «Зенита» — вернуться в Лигу чемпионов. Но это минимум, потому что питерцы способны бороться за победу во всех турнирах, в которых участвуют.
А чтобы начать новый цикл, надо обязательно попадать в Лигу чемпионов. Потому что без нее сине-бело-голубым не стать топ-клубом Европы».
Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде соперником команды станет победитель пары ДАК (Словакия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия).
Советский спорт: последние новости
Защитник Дмитрий Ятченко стал игроком «Енисея» Александр Точилин: Качество футбола не очень, но сегодня была важна победа Кристиан Нобоа: Думаю, мы уже готовы начинать чемпионат
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова26
«Схватил за мягкое место». Россияне «влипли» в скандал36
Игрок «Спартака» признался в любви к Украине6
Бывшего тренера Медведевой прилюдно «унизили»8
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение