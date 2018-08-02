Семак: пока в «Зените» два капитана — Анюков и Иванович

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями перед домашним матчем 2-го тура РПЛ с «Арсеналом», а также рассказал, кто на данный момент в команде капитан. «В ходе предсезонной подготовки капитаном был Александр Анюков . Но в Тюмени он не играл, и повязку получил Бранислав Иванович. Будем смотреть по ситуации. Пока у нас два капитана.

Ничего особенного не нужно от болельщиков. Просто нужна хорошая поддержка. Думаю, все соскучились по команде — было три месяца без клубного футбола. Надеюсь, болельщики заполнять стадион. Это важно для ребят, так как эмоциональный фон при такой поддержке потрясающий.

Сейчас достаточно жаркая погода. Вчера мы были на стадионе. Проблем нет, поле находится в хорошем состоянии. Все ребята привыкли к новому стадиону, чувствуют его ауру. Конечно, на арене требуется ещё много работы, чтобы адаптировать раздевалки и внутреннее пространство для нужд команд. Но в целом достаточно комфортно.

»Арсенал» — соперник, которого надо изучать. Мы знаем, как тренер «Арсенала» строит игру: делает акцент контроль мяча, давление, прессинг. Думаю, будем интересная игра. Нужно сделать всё для победы «Зенита». Мы проанализируем матч «Арсенала» с «Динамо». Хотя анализировать его непросто, так как туляки играли в большинстве почти весь матч.

В Тюмени матч получился достаточно непростой, учитывая поле. Но никто не жалуется. Ребята выдержали. Главное, чтобы условия были равными для всех. Возможно, небольшие изменения будут, но один матч — не повод менять тактическую схему и игроков. «Зенит» ждёт плотный график. Мы должны внимательно относиться к состоянию и тех, кто не играет, и тех, кто играет много. Есть определённые сложности, но это наша работа.