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Тренер «Зенита» не считает проблемой поздний приезд четырех футболистов
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Тренер «Зенита» не считает проблемой поздний приезд четырех футболистов 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не считает проблемой поздний приезд в стан команды четырех игроков, передает Sport24.
Голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Артем Дзюба в субботу в составе сборной России были на встрече с президентом России Владимиром Путиным. До Тюмени, где проходит матч первого тура Российской премьер-лиги с «Енисеем», они добирались отдельно от остальной команды.
"Не скажу, что это большая проблема. Но, естественно, это неприятно. Потому что нужно готовиться, нужно нормально спать, нужно хорошо готовиться перед каждой игрой. К сожалению, такой возможности у ребят не было. Но повод был очень важный. Может быть, вечернее какое-то мероприятие мне довольно сложно понять, а что касается официальной встречи, то здесь мы все прекрасно понимаем", — заключил Семак.
Ранее стали известны стартовые составы «Енисея» и «Зенита» на матч первого тура РПЛ.
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