Игрок «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Максим Канунников поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России против ЦСКА, сообщает Sport24.

"Мы начинаем новый путь и очень ждем игры с ЦСКА. Армейскую команду покинули многие игроки, но, думаю, рисунок игры у них сохранится. Нас ждет тяжелый матч. Мы очень соскучились по игре и хотим подарить праздник Самаре", — цитирует Канунникова пресс-служба клуба.