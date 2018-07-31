Игрок «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА 

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Максим Канунников поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России против ЦСКА, сообщает Sport24.
"Мы начинаем новый путь и очень ждем игры с ЦСКА. Армейскую команду покинули многие игроки, но, думаю, рисунок игры у них сохранится. Нас ждет тяжелый матч. Мы очень соскучились по игре и хотим подарить праздник Самаре", — цитирует Канунникова пресс-служба клуба.
Встреча между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройдет 31 июля в Самаре. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.