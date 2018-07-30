Матч «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет при аншлаге

«Крылья Советов» в Твиттере сообщили о том, что все билеты на матч 1-го тура чемпионата России против ЦСКА проданы. Встреча, которая состоится 31 июля на «Самара Арене», станет для волжской команды первой после возвращения в премьер-лигу.

"Все билеты на матч 1-го тура «Крылья Советов» — ЦСКА реализованы, — говорится в сообщении клуба. — Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа".

Все билеты на матч 1-го тура Крылья Советов — ЦСКА реализованы. Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа.

— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 30 июля 2018 г.

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