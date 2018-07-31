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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч ЦСКА — «Ростов»
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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч ЦСКА — «Ростов» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Самарская газета
На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матч второго тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Напомним, встреча команд состоится 5 августа на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом туре чемпионата России «Ростов» на своём поле обыграл «Ахмат» благодаря единственному голу нападающего Бьорна Сигурдарсона. ЦСКА же свой матч 1-го тура РПЛ сыграет сегодня, 31 июля, на выезде с «Крыльями Советов». Начало игры — в 19:00 мск.
Турнирную таблицу РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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