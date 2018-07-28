«Анжи» победил «Урал» в матче первого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 июля. / ТАСС /. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на стадионе «Екатеринбург-Арена», который принимал матчи чемпионата мира, посетили 17 126 зрителей.

Единственный гол на 83-й минуте забил румынский полузащитник Пауль Антон.

"Анжи" опустился в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Однако махачкалинский клуб остался в высшем дивизионе, заняв место пермского «Амкара», который прекратил существование в межсезонье.

Из-за финансовых проблем «Анжи» не смог привезти в Екатеринбург команду на матч молодежного первенства. Махачкалинский клуб попросил перенести игру.

"Анжи" набрал три очка. В следующем туре 4 августа «Урал» примет «Краснодар», «Анжи» 6 августа сыграет в гостях с «Уфой».