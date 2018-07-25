Букмекеры назвали «Зенит» фаворитом нового сезона РФПЛ

«Зенит» стал фаворитом нового сезона Российской футбольной премьер-лиги по мнению букмекеров, передает «Невский спорт».

Коэффицент на победу сине-бело-голубых составляет 2,6.

Букмекеры посчитали, что назначение Сергея Семака на пост главного тренера петербургского клуба несколько снижает шансы «Зенита» на чемпионство, однако у команды все же больше шансов, чем у ее конкурентов.

Так, на втором месте рейтинга — «Спартак» с коэффициентом 3,5, а замыкает тройку ЦСКА с коэффициентом 5,25.

Напомним, чемпионат России по футболу стартует уже в ближайшие выходные. В воскресенье, 29 июля, «Зенит» сыграет с «Енисеем». Матч первого тура будет для сине-бело-голубых гостевым.