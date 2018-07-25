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Букмекеры назвали «Зенит» фаворитом нового сезона РФПЛ
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Букмекеры назвали «Зенит» фаворитом нового сезона РФПЛ 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«Зенит» стал фаворитом нового сезона Российской футбольной премьер-лиги по мнению букмекеров, передает «Невский спорт».
Коэффицент на победу сине-бело-голубых составляет 2,6.
Букмекеры посчитали, что назначение Сергея Семака на пост главного тренера петербургского клуба несколько снижает шансы «Зенита» на чемпионство, однако у команды все же больше шансов, чем у ее конкурентов.
Так, на втором месте рейтинга — «Спартак» с коэффициентом 3,5, а замыкает тройку ЦСКА с коэффициентом 5,25.
Напомним, чемпионат России по футболу стартует уже в ближайшие выходные. В воскресенье, 29 июля, «Зенит» сыграет с «Енисеем». Матч первого тура будет для сине-бело-голубых гостевым.
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