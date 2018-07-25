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Молодежная команда ФК «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург на матч первенства России
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Молодежная команда ФК «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург на матч первенства России 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 25 июля. Молодежная команда махачкалинского футбольного клуба «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург, где должна была провести матч первого тура молодежного первенства России против местного "Урала". Об этом сообщает пресс-служба «Анжи».
"Футбольный клуб «Анжи» заблаговременно зарезервировал необходимое количество авиабилетов по направлению Махачкала — Москва, но в связи с тяжелой финансовой ситуацией не смог вовремя выкупить бронь, — сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов. — В результате средства на приобретение билетов мы нашли, но было уже поздно. Мы обратились к руководству ФК «Урал» и Российской премьер— лиги с просьбой о переносе игры на более поздний срок и благодарны им за понимание".
Матч молодежных команд «Урала» и «Анжи» должен был состояться 27 июля. Основные команды свой матч первого тура чемпионата России проведут 28 июля.
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