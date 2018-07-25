«Динамо» Брест — «Атромитос». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

«Динамо» Брест

Команда из Бреста занимает седьмое место в чемпионате Белоруссии, набрав 26 очков. В текущее трансферное окно «Динамо» удалось усилиться — состав пополнили Нойок, Габи, Дуарте, Кривец и Хобленко. Коллектив в начале июля возглавил 30-летний Алексей Шпилевский.

Эти усиления позволят не слишком болезненно в перспективе пережить потери капитана Гавриловича и Милевского, которые, по слухам, были отчислены из-за конфликта с руководством. Но играть надо уже сейчас, у новичков нет времени на адаптацию — в этом основная проблема. Главным «трансфером» можно считать назначение на пост председателя правления клуба легендарного аргентинца Диего Марадоны . Конечно, это больше пиар-ход, но и он сработал, так как о клубе узнали многие в Европе.

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В прошлом году динамовцы не смогли преодолеть аналогичную стадию турнира, уступив по итогам двух игр австрийскому «Альтаху» (1:1 и 0:3).

В последних трех поединках чемпионата Белоруссии «Динамо» оформило победу, поражение и ничью.

«Атромитос»

Если в Белоруссии сезон в самом разгаре, то у греков национальное первенство пока не стартовало, что однозначно скажется на игровом тонусе подопечных Дамира Канади. В прошлом сезоне «Атромитос» занял четвертое место в Суперлиге и добыл путевку в еврокубки.

В межсезонье греки провели ряд товарищеских встреч, одержав одну победу при трех ничьих. «Атромитос» — строго оборонительный коллектив, который ставит защиту своих ворот выше возможности забить гол.

Греческий футбол сейчас далек от своего пика, это касается знаменитых «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса», что говорить о более скромных клубах. «Атромитос» в межсезонье подписал нескольких игроков, еще ряд был взят в аренду, но их имена мало говорят простому болельщику.

Прогноз

Встречаются примерно равные команды, хотя уровень чемпионата Греции выше, чем белорусский. Тем не менее, у «Динамо» есть преимущество в виде полноценной игровой практики, поэтому вряд ли хозяева будут выглядеть слабее гостей.

«Атромитос» не будет рисковать в гостевой игре, действуя с акцентом на оборону, а класса «Динамо» вряд ли хватит, чтобы забить много. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2,5 гола за 1,59.