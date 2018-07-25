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У «Торонто» новый скаут — двукратный обладатель Кубка Гагарина Шафигулин
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У «Торонто» новый скаут — двукратный обладатель Кубка Гагарина Шафигулин 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Торонто Мэйпл Лифс» на своем официальном сайте объявил о расширении скаутской службы. Одним из скаутов стал российский нападающий Григорий Шафигулин.
33-летний Шафигулин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Также он завоевывал Континентальный кубок в составе «Ак Барса». Хоккеист в последний раз выступал на уровне КХЛ и профессиональном уровне как таковом в сезоне-2015/16 — в составе «Спартака».
Всего на высшем уровне российского хоккея (Суперлига и КХЛ) Шафигулин провел 452 матча, в которых набрал 128 (47+81) очков.
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