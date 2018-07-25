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«Десна» — «Шахтер» — 0:2, «Динамо» — «Ворскла» — 1:0 (обзоры)
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«Десна» — «Шахтер» — 0:2, «Динамо» — «Ворскла» — 1:0 (обзоры)
Soccer News
2 часа назад
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Soccer News
Представляем вашему вниманию обзоры двух матчей чемпионата Украины.
"Десна" — «Шахтер»
"Динамо" — «Ворскла»
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