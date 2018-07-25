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«Десна» — «Шахтер» — 0:2, «Динамо» — «Ворскла» — 1:0 (обзоры)
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«Десна» — «Шахтер» — 0:2, «Динамо» — «Ворскла» — 1:0 (обзоры) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Представляем вашему вниманию обзоры двух матчей чемпионата Украины.
"Десна" — «Шахтер»
"Динамо" — «Ворскла»
Soccer News: последние новости
"Шахтер" и "Динамо" объявили составы на матч за Суперкубок Украины Форвард "Динамо" поставил клуб на один уровень со "Спартаком", ЦСКА и "Зенита" "Анжи" сможет сыграть в первом туре РФПЛ
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