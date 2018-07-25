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«Шахтер» и «Динамо» стартовали с побед в чемпионате Украины
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«Шахтер» и «Динамо» стартовали с побед в чемпионате Украины 

SPORT24.ru 1 час назад
Сыграны заключительные матчи 1-го тура чемпионата Украины. Действующий чемпион «Шахтер» в Чернигове встречался с «Десной» и добился победы (2:0). По голу в каждом из таймов забили Мораес и Марлос.
В другом матче киевское «Динамо» на стадионе «НСК Олимпийский» обыграло «Ворсклу» (1:0). Единственный гол в собственные ворота на 34-й минуте забил Даллку.
Следующий матч «Шахтер» проведет 29 июля против киевского «Арсенала». «Динамо» днем ранее встретится с ФК «Львов».
Чемпионат Украины-2018/19. 1-й тур  «Десна» — «Шахтер» 0:2 (0:1)
Голы: Мораес, 31 (0:1), Марлос, 55 (0:5).
«Динамо» — «Ворскла» 1:0 (1:0)
Гол: Даллку, 34 (1:0, автогол).
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